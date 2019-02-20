مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة النصر الإعدادية بنات

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمدرسة النصر الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية لمتابعة إنتظام الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما تفقد قبيصى، الفصول الدراسية إلي جانب معمل الأوساط، ورحب بالطلاب وقدم لهم التهنئة بإستئناف الدراسة، ونصحهم بالجد والإجتهاد في طلب العلم، من أجل تحقيق التفوق التعليمي والتميزالعلمي حيث تناقش مع الطالبات في مادة اللغة العربية، وطالب برفع المستوى العلمي لهن خاصة في النحو والقواعد.

وقال مدير المديرية، أن مدارس المحافظة تشهد بداية جيدة للفصل الدراسي الثاني بالجدية والالتزام والإخلاص في العمل وتقديرالمسئولية من كافة عناصرالمنظومة التعليمية بالإسماعيلية، في سبيل تخريج أجيال قوية بالعلم وقادرة علي تحقيق الرقي والتقدم لمصر.