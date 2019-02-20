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محمد بن زايد ينقذ تميم بن حمد.. أنور قرقاش يكشف التفاصيل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:36 ص
محمد بن زايد ينقذ تميم بن حمد.. أنور قرقاش يكشف التفاصيل الدكتور أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله
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كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، عن موقف للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أنقذ به تميم بن حمد، أمير قطر سابقا، وأوضح كيف أنقذ من مواجهة عاصفة من الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودى الراحل.

دكتور أنور قرقاش
الدكتور أنور قرقاش
 
وقال قرقاش:" الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبدالله وقال له: لا تخسر السعودية إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات وافق ولا تعترض عليه"، وذلك فى مقابلة الأمير بندر بن سلطان (الاندبندنت العربية) موقف كنت شاهدا عليه".

 


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