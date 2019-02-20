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الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:29 ص
خالد صلاح
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محلل ينصح بمتابعة مستويات الدعم لكل سهم لإعادة بناء مراكز شرائية جديدة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:00 ص
محلل ينصح بمتابعة مستويات الدعم لكل سهم لإعادة بناء مراكز شرائية جديدة البورصة المصرية - أرشيفية
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قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن ضغوطا بيعية دفعت المؤشر الرئيسى للبورصة "ايجى اكس 30" للتراجع خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بنحو 71 نقطة ليغلق عند مستوى 15155 نقطة.
 
ويأتي هذا الأداء في إطار بعض عمليات التصحيح الطبيعية بعد صعود قوي بداية تعاملات الأسبوع الجاري ليصل المؤشر إلى مستوى 15300 نقطة، الأمر الذي دفع المتعاملين للاتجاه إلى جنى الأرباح خاصة مع تحقيق العديد من الأسهم القيادية لمستويات مقاومة رئيسية، كما أن المؤشر الرئيسي بوصوله لمستوى 15300 نقطة، قد حقق بذلك نسبة ارتداد 50% من موجة الهبوط التى شهدها من إبريل 2018 من مستوى 18400 إلى مستوى12076 نقطة.
 
 
وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن عمليات جنى الأرباح تهدف إلى تبديل المراكز واتخاذ مزيد من العزم على الانخفاضات، ويتجه التركيز حاليا إلى مستويات الدعم التالية  15100-15000 نقطة ثم 14800 نقطة، والتى ننتظر إشارة لتماسك القوة الشرائية أعلاها. 
 
 
وأبقت ميادة، على رؤيتها الإيجابية للمؤشر الرئيسى للبورصة على المديين القصير والمتوسط، حيث يسيطر الاتجاه الصاعد على الأداء، ومازال المؤشر لديه مزيد من مستهدفات الصعود إلى مستويات 15500-16000 نقطة، طالما البقاء أعلى مستوى 14000 نقطة، ونصحت المستثمر بمتابعة مستويات الدعم وحماية الأرباح لكل سهم استغلال التراجعات لإعادة بناء مراكز شرائية جديدة.
 
 
 

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