محافظ شمال سيناء يعلن طرح منطقة بئر العبد الصناعية للمستثمرين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التقى فى مكتبه المهندس شرف الدين السيد، رئيس مجلس إدارة سيناء المصرية للاستثمار.

وجاء فى البيان أنه تم خلال اللقاء إعلان المحافظ طرح المنطقة الصناعية ببئر العبد للمستثمرين طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة، حيث إنها تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة.

وقال المحافظ إن المنطقة الصناعية ببئر العبد أنشأت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 1993، على مساحة مليون متر مربع بما يوازى 240 فدانًا، من بينها 150 فدانا للأنشطة الصناعية، 70 فدانا للطرق، 13.5 فدانا للخدمات، 6.5 فدانا كمساحات خضراء.

وعرض المهندس شرف الدين السيد، رئيس مجلس إدارة سيناء المصرية للاستثمار، على المحافظ دراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع للسكر بالمنطقة الصناعية ببئر العبد ومصنع صديقًا للبيئة لتدوير القمامة ببئر العبد.

وقال أشرف عليوة، مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة، علي دراسة الطلب المقدم من الشركة، ومدى إقامة المشروعين وإنهاء كافة الإجراءات والموافقات الخاصة بهما.