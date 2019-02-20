video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث إقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة بالمحافظة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:16 م
محافظ الوادي الجديد يبحث إقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة بالمحافظة جانب من الاجتماع
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم،  بممثل منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب الإيطالية ، ريتا ميناشي ، وذلك لمناقشة وبحث التعاون بين المحافظة والمنظمة لإقامة مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 5 مليون جنيه .

 
وأوضح الزملوط ، أن المشروع يهدف إلي تدريب وتأهيل العاملين بالحرف اليدوية والصناعات البيئية بالمحافظة، علي أساليب إدارة المشروعات وتسويق منتجاتهم للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي البدء في المشروع ووضع حجر أساس مبني الحاضنة بالمنطقة المجاورة لمصنع الخزف التابع للمحافظة ، خلال الشهر المقبل وذلك بدعوة وحضور السفير الإيطالي .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة متخصصة تعاين عدة مواقع لاختيار مقار لإنشاء 3 كليات بالوادى الجديد

صور.. بدء تنفيذ أكبر مشروع للإنتاج الحيوانى والزراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة