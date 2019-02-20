محافظ الوادي الجديد يبحث إقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، بممثل منظمة التعاون الدولي بين الجنوب والجنوب الإيطالية ، ريتا ميناشي ، وذلك لمناقشة وبحث التعاون بين المحافظة والمنظمة لإقامة مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 5 مليون جنيه .

وأوضح الزملوط ، أن المشروع يهدف إلي تدريب وتأهيل العاملين بالحرف اليدوية والصناعات البيئية بالمحافظة، علي أساليب إدارة المشروعات وتسويق منتجاتهم للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي البدء في المشروع ووضع حجر أساس مبني الحاضنة بالمنطقة المجاورة لمصنع الخزف التابع للمحافظة ، خلال الشهر المقبل وذلك بدعوة وحضور السفير الإيطالي .