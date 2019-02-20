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الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:57 م
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محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول لإنشاء مزرعة نخيل ببلاط

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:19 م
محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول لإنشاء مزرعة نخيل ببلاط بروتوكول مع شركة استثمارية لإنشاء مزرعة نخيل
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية لإقامة مزرعة نخيل على مساحة 5 آلاف فدان بمركز بلاط وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الاستثمار الزراعى بالمحافظة وإعدادها لتصبح مركزا عالميا فى إنتاج التمور.

 

وأوضح الزملوط أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الزراعة من خلال توفير الدراسات والأبحاث اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المأمولة على أرض المحافظة.

 

 

 


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