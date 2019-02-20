محافظ المنوفية يعقد الاجتماع الدورى لمجلس التخطيط الحضارى بالمحافظة

المنوفية _محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماع مجلس التخطيط الحضاري بالمحافظة، بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية ووكيل وزارة الشباب والرياضة والثقافة ومدير منطقة آثار المنوفية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثل عن الأوقاف والمستشار الهندسي للمحافظة ومديري إدارات التخطيط العمراني والشئون القانونية والتراث الحضاري بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بالتصديق علي محضر أعمال المجلس السابق، وعرض الكتاب الدوري رقم 17 لوزارة التنمية المحلية والخاص بالإستعدادات لإستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، هذا وقد وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن بتخصيص مساحات كافية بسعة مناسبة ومؤمنة بصورة كاملة في الأماكن المتميزة بالمحافظة حتي يتسني لأبناء المنوفية مشاهدة مباريات المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 علي أن يكون الافضلية بمراكز الشباب بالمدن والأندية والملاعب الخماسية على مستوى المحافظة.

كما ناقش الاجتماع الكتاب الدوري رقم 22 لوزارة التنمية المحلية بشأن المباني ذات الطابع المعماري المتميز وكذا متابعة الحفاظ علي المباني التراثية في نطاق المحافظة، حيث أوضح مدير إدارة التراث والتنسيق الحضاري بأنه جاري الأنتهاء من حصر المنشأت ذات الطراز المعماري علي مستوي المحافظة مع التأكيد علي مطابقة شروط الطابع الحضاري والتراثي لهذه المنشأت بصفة دورية حفاظا عليها من تدهور حالتها.

وفي ذات السياق ناقش الأجتماع توصيات الأمانة الفنية لمجلس التخطيط الحضاري بشأن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مظهر البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة علي أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والأقليمية بما لها من مظهر غير حضاري يشوه الصورة البصرية لأغلب المدن المصرية.



أكد محافظ المنوفية أن المحافظة ذات أهمية تاريخية وحضارية كبيرة تحتاج إلي تكاتف كافة الأجهزة المعنية للحفاظ علي هذا التراث التاريخى العظيم وإظهاره من خلال الأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

