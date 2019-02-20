محافظ القليوبية: إنهاء مد مترو الأنفاق إلى قليوب خلال عام بـ8 مليارات جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مد خط مترو الأنفاق من مدينة شبر الخيمة إلى مدينة قليوب، حيث تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية والتنسيقية لإنشاء الخط خلال عام من بدء التنفيذ بتكلفة تقديرية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وحضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، ورئيس الهيئة العامة للأنفاق وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وعدد من نواب البرلمان بمدينة قليوب.

وتم عرض الإجراءات التنفيذية للمشروع حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الإدارات لتذليل أى عقبات تعترض المشروع وتنفيذه فى المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمنى المعد، وكذلك التأكيد أيضا على ضرورة التخطيط العمرانى السليم لعدم حدوث أى مشكلات فى السيولة المرورية أثناء تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أكد المحافظ، سعادته البالغة بهذا المشروع القومى العملاق والذى يساهم فى نقل المحافظة نقلة نوعية متميزة وسيحدث طفرة فى السيولة المرورية التكنولوجيا وأنظمة التشغيل، مشيرا إلى أن المشروع سيراعى الجدوى الاقتصادية المناسبة إلى جانب السرعة فى التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن كما كلف المحافظ بالتعامل مباشرة مع مركز معلومات الشبكات الأرضية لجمع البيانات بصورة دقيقة.

وأكد رئيس هيئة مترو الأنفاق، أنه تم دراسة المسار بالكامل من مدينة شبرا الخيمة وحتى قليوب وتحديد الأنفاق والكبارى والترع وخطوط المياه والكهرباء والغاز، وذلك لدراسة أنسب الطرق لتعدية المسار بصورة سليمة تتناسب مع الوضع الراهن وتم دارسة المشروعات التى تخدم الخط الجديد مشيرا إلى أن المشروع سيكون على أحداث مستوى من التكنولوجيا العالمية.