محافظ الجيزة: نستهدف 5.3مليون شخص بحملة 100 مليون صحة من خلال 1730فريقا طبيا

كتب ــ سيد الخلفاوى

استعدت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة من التجهيزات الطبية اللازمة لاستقبال الحملة القومية 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط وسكر وسمنة والتي سوف تنطلق خلال أيام في الفترة من 1/3/2019 وحتي نهاية شهر أبريل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة القومية 100 مليون صحة تقام لأول مرة في مصر، وتأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة المواطنين وتأتى محافظة الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثالثة.

مؤكداً أن الحملة محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس وتستهدف مسحا طبيا لحوالى 5.3 مليون مواطن بالمحافظة، وتهدف الي الكشف المبكر عن الاصابة بفيروس سي ومرض السكر والضغط والسمنة من خلال 1730 فريقا طبيا .

واشار راشد ان مديرية الشئون الصحية قامت بتجهيز جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة

لوزارة الصحة ومراكز الشباب وسيارات العيادات المتنقلة التي تجوب انحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عام علي ان يستمر عمل الحملة علي مدار اليوم من خلال فريق طبي بالفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصراً وفريق طبي بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً حتي التاسعة مساءاً .

واضاف راشد انه تم تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة اعمال الحملة القومية ل 100 مليون صحة علي ارض الواقع وتوفير المناخ المناسب لها وتذليل كافة المعوقات لتحقيق كافة عوامل النجاح بالتنسيق مع اجهزة الامن والقوات المسلحة لتقديم التامين اللازم للمواطنين والقائمين علي الحملة .

واكد راشد علي جميع الجهات التنفيذية بضرورة المشاركة والتعاون وتفعيل دور الازهر والاوقاف والجمعيات الاهلية في الاعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وحثهم علي الحضور لتوقيع المسح الطبي عليهم موجهاً رؤساء الاحياء والمراكز والمدن برفع اعمال النظافة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الانارة بالطرق المؤدية للمنشأت الصحية للتيسير علي المواطنين وسهولة تنقل الفرق الطبية بأنحاء المحافظة .

ووجه راشد مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة التأكد من اجراء المسح الطبي لكافة المواطنين وخاصة الاماكن التي تشهد وجود تجمعات كبيرة من المواطنين .

واضافت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بان الخدمات المقدمة من خلال الحملة التوعية الصحية للمواطنين واجراء التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس سي والسكر وقياس الضغط والطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وان المواطنين المصابين سيتلقون العلاج علي نفقة الدولة بالمجان داخل 14 مركز طبي علي مستوي المحافظة .