مجلس الشيوخ الإيطالى يمنع تحقيقا مع سالفينى بشأن منع دخول مهاجرين

رويترز

صوتت لجنة فى مجلس الشيوخ الإيطالى يوم الثلاثاء برفض إجراء تحقيق فى اتهامات بالخطف ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى بسبب قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن سفينة لمدة 5 أيام فى أغسطس الماضى.

وجاء التصويت بإجمالى 16 صوتا فى مقابل 6 أصوات. ويتزعم سالفينى أيضا حزب الرابطة اليمينى الشريك فى الائتلاف الحكومى مع حزب حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات.

وأظهرت هذه القضية انقساما داخل الحكومة وخصوصا داخل حركة (5-نجوم) التي اكتسبت تأييدا بفعل تعهداتها بشفافية السياسات الإيطالية وانتقاداتها اللاذعة لمحاولات برلمانية سابقة لوقف إجراءات قضائية ضد أعضاء في البرلمان.