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مايكروسوفت تعلن اكتشاف تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات ديمقراطية بأوروبا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:37 م
مايكروسوفت تعلن اكتشاف تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات ديمقراطية بأوروبا لوجو مايكروسوفت
(رويترز)
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قالت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات ديمقراطية ومراكز أبحاث ومنظمات غير ربحية فى أوروبا وإنها تعتزم إتاحة خدمة لأمن الإنترنت فى عدة دول لسد الثغرات الأمنية.

وأضافت الشركة على مدونتها إن عمليات التسلل الإلكترونى وقعت فى الفترة بين شهرى سبتمبر أيلول وديسمبر 2018 واستهدفت موظفين فى المجلس الألمانى للعلاقات الخارجية والمقار الأوروبية لمعهد آسبن وصندوق مارشال الألماني.

وأوضحت الشركة أنها اكتشفت هذا التسلل من خلال مركز المعلومات الخاص بالتهديدات ووحدة الجرائم الرقمية، وكليهما تابع لها، وأن التسلل استهدف 104 حسابات لموظفين فى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستتيح خدمة أمن الإنترنت (أكاونت جارد) فى 12 سوقا جديدة فى أوروبا، بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وستتاح الخدمة أيضا فى السويد والدنمرك وهولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا.

 

 


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مايكروسوفت

تسلل إلكتروني

مؤسسات ديمقراطية

أوروبا




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