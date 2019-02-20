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"لو مات شهيد يتولد ميه"..الطفلة أريج توجه رسالة فى حب الشهداء.. فيديو وصور

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:42 م
"لو مات شهيد يتولد ميه"..الطفلة أريج توجه رسالة فى حب الشهداء.. فيديو وصور الطفلة أريج
كتب هيثم سلامة
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ربما لم تتجاوز تلك الطفلة 10 سنوات من عمرها،  ولكنها أصرت على توجيه كلمات فى حب شهداء مصر، وتوجيه رسالة إلى  كل إرهابى خسيس وجبان، ليتم تداول "فيديو "رسالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

أريج عبد العزيز أدم، ابنة قرية الغرق بمحافظة الفيوم، عبرت بكلمات رقيقة فى حب شهداء مصر، إضافة إلى رسالة للجماعات الإرهابية والدول التى ترعى الخونة الإرهابيين ويدعموهم بالمال والعتاد.

 

الطفلة أريج (1)
 

تلك الطفلة الرقيقة، التى وقفت أمام الكاميرا لتسجل كلمتها مؤثرة  فى حب مصر والشهداء الذى يضحون بأرواحهم، والتى رفضت الوقوف ساكنة وقررت أن تتخذ تلك الخطوة، وقالت فى رسالتها إلى الجماعات الإرهابية، والدول العدائية التى ترعى الإرهاب، لن تسقط جمهورية مصر العربية، ولكل شخص خارج أو داخل مصر أن يفهم ذلك.

 

الطفلة أريج (2)
 

وأكملت أريج:"لو فيه شهيد مات فيه ألف غيرة بيتولد"، لأن مصر هى التاريخ قبل صناعة القنابل والصورايخ والطائرات، وإن لم ير ذلك فهو بالفعل كفيف، لم يستطع تحليل رؤية ما حوله.  

 

الطفلة أريج (3)
 

وجهت أريج سؤالاً إلى الإرهابيين، هل أنتم تعرفون من تحاربون، وليس هناك أى دين يحلل قتل إنسان، وطالبتهم مراجعة أنفسكم قبل فوات الأوان، وليس هناك أى داعى ما تفعلونه الشعب المصر فاهم وواعى ما تفعلونه، وسيتصدى لكم.  

 

تابعت، نحن من عبرنا خط بارليف وحاربنا إسرائيل، وقالها الزعيم عبد الناصر، أننا سنحارب حتى ولو بالنبوت، ولا يهمنا الموت وأننا سنتجاوز أى عقبة أمامنا، وأضافت لكل المتربصين إلى مصر، نحن ليس أى شعب، نحن المصريين، ولدينا تاريخ، ومصر ولادة، ولو مات شهيد سيولد أمامه مائة آخرون.

 

 


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إرهاب

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