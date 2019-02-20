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للمرة الثالثة.. كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق تحصل على الأيزو

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:39 م
للمرة الثالثة.. كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق تحصل على الأيزو الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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هنأ الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق كلية الطب البشرى بتجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للمرة الثالثة، متمنياً مزيداً من التقدم لإدارة الكلية عميداً ووكلاء وأساتذة وطلاباً وإداريين.

 

وصرح الدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد الكلية أن لجنة المراجعين من مؤسسة TUV Nord الألمانية أوصت بتجديد شهادة الأيزو لطب الزقازيق ولمدة ثلاث سنوات بعد قيامها بالمراجعة لكل قطاعات الكلية على مدى يومين بما يشمل الأقسام الإدارية وشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والأقسام الأكاديمية والإكلينيكية ومطابقتها لنظام المقايسة الدولية.

 

وأضاف عميد الكلية أن ذلك ليس جديداً على تاريخ طب الزقازيق فهى أول كلية تحصل على الأيزو على مستوى كليات الطب بالجامعات المصرية، وتسعى دائماً بدعم د. خالد عبد البارى رئيس الجامعة إلى تحقيق مزيداً من الإنجازات والتمثيل المشرف حفاظاً على مكانتها فى مصاف المؤسسات التعليمية الطبية محلياً وعالمياً.

 

 

 

 


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