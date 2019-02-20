video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة متخصصة تعاين عدة مواقع لاختيار مقار لإنشاء 3 كليات بالوادى الجديد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:25 م
لجنة متخصصة تعاين عدة مواقع لاختيار مقار لإنشاء 3 كليات بالوادى الجديد اللجنة أثناء معاينتها منبى الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

زات محافظة الوادى الجديد، لجنة تضم متخصصين من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة جامعة أسيوط، وذلك للقيام بمعاينة مبنى ديوان عام المحافظة القديم والمبنى الملحق به، وكذلك مستشفى الخارجة العام .

وقال اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة قامت بالمعاينة للوقوف على مدى صلاحية مبنى ديوان عام المحافظة القديم والمبنى الملحق به، من حيث البنية الأساسية والإنشائية لتعظيم الإستفادة منه بتخصيصهم لإقامة كليات طب بشرى وتمريض وطب أسنان بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة التعليم العالى والجامعى داخل محافظة الوادى الجديد، وذلك بإصدار قرار جمهورى بإنشاء جامعة الوادى الجديد

وأضاف مصطفى، بأن اللجنة قامت أيضاً بمعاينة مستشفى الخارجة العام، وذلك للتأكد من توافر الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة لتحويلها لمستشفى جامعى، تخدم أبناء المحافظة، وتكون بمثابة مستشفى تعليمى لطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان المزمع إقامتهم خلال الفترة القادمة، مما يساهم كحل عملى وعلمى لمشكلة نقص الكوادر الطبية بمستشفيات المحافظة، مشيرا بأن إنشاء الجامعة بالمحافظة جاء بفضل جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى التنسيق مع الوزارت المعنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة .

كما أعلن المهندس عبد الحكم الجبالى رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يجرى حاليا إنشاء وتأسيس جمعية خدمة المستثمرين بالفرافرة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة ، وِإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين الجادين ، وذلك تشجيعا ودعما لخطط الإستثمار بالمحافظة .

وأوضح الجبالى أن الجمعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين ودعمهم بالدراسات والأبحاث العلمية المطلوبة وإنهاء كافة المشكلات التى قد تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة . بالإضافة إلى دورها فى المشاركة المجتمعية و المساهمة فى تنمية المجتمع.

من ناحية أخرى ، أشار الجبالى إلى أنه ألتقى بعدد من المستثمريين اليونانيين الذين يزورون المحافظة لبحث ودراسة إمكانية الإستثمار فى مجال زراعة القطن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء تنفيذ أكبر مشروع للإنتاج الحيوانى والزراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه

لجنة وزارة الاسكان

مبنى ديوان محافظة الوادى الجديد




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة