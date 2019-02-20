لجنة متخصصة تعاين عدة مواقع لاختيار مقار لإنشاء 3 كليات بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

زات محافظة الوادى الجديد، لجنة تضم متخصصين من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة جامعة أسيوط، وذلك للقيام بمعاينة مبنى ديوان عام المحافظة القديم والمبنى الملحق به، وكذلك مستشفى الخارجة العام .

وقال اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة قامت بالمعاينة للوقوف على مدى صلاحية مبنى ديوان عام المحافظة القديم والمبنى الملحق به، من حيث البنية الأساسية والإنشائية لتعظيم الإستفادة منه بتخصيصهم لإقامة كليات طب بشرى وتمريض وطب أسنان بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة التعليم العالى والجامعى داخل محافظة الوادى الجديد، وذلك بإصدار قرار جمهورى بإنشاء جامعة الوادى الجديد.

وأضاف مصطفى، بأن اللجنة قامت أيضاً بمعاينة مستشفى الخارجة العام، وذلك للتأكد من توافر الإمكانيات والتجهيزات المطلوبة لتحويلها لمستشفى جامعى، تخدم أبناء المحافظة، وتكون بمثابة مستشفى تعليمى لطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان المزمع إقامتهم خلال الفترة القادمة، مما يساهم كحل عملى وعلمى لمشكلة نقص الكوادر الطبية بمستشفيات المحافظة، مشيرا بأن إنشاء الجامعة بالمحافظة جاء بفضل جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى التنسيق مع الوزارت المعنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة .

كما أعلن المهندس عبد الحكم الجبالى رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يجرى حاليا إنشاء وتأسيس جمعية خدمة المستثمرين بالفرافرة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة ، وِإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين الجادين ، وذلك تشجيعا ودعما لخطط الإستثمار بالمحافظة .

وأوضح الجبالى أن الجمعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين ودعمهم بالدراسات والأبحاث العلمية المطلوبة وإنهاء كافة المشكلات التى قد تواجههم مع الجهات الحكومية المختلفة . بالإضافة إلى دورها فى المشاركة المجتمعية و المساهمة فى تنمية المجتمع.

من ناحية أخرى ، أشار الجبالى إلى أنه ألتقى بعدد من المستثمريين اليونانيين الذين يزورون المحافظة لبحث ودراسة إمكانية الإستثمار فى مجال زراعة القطن.