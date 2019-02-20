لافروف: تهديدات واشنطن للجيش الفنزويلى "تدخل مباشر فى شئون دولة ذات سيادة"

موسكو /أ ش أ/

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأن تهديدات الولايات المتحدة للجيش الفنزويلى تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تدخلا مباشرا فى الشئون الداخلية لفنزويلا.

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الزامبى بموسكو اليوم الأربعاء- "نحن قلقون بشأن ما يحدث حول فنزويلا"، و"تهديدات الولايات المتحدة، التى تدعم وتحفز بشكل نشط المعارضة الفنزويلية، هى بالتأكيد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتدخل مباشر فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة".

وأكد لافروف أن بلاده تعول على أن زعيم المعارضة خوان جوايدو سيستجيب لمقترح إجراء حوار شامل بين جميع القوى السياسية فى فنزويلا. وقال "نأمل بشدة أن يستجيب زعيم المعارضة السيد جوايدو للمبادرات، التى تدعو إلى حوار شامل بين جميع القوى السياسية فى فنزويلا".