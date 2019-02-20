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لافروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يدخل المرحلة النهائية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:14 ص
لافروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يدخل المرحلة النهائية لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء، أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية دخلت المرحلة الختامية.

وقال لافروف - في مؤتمر مكرس لذكرى وفاة الدبلوماسى الروسى، مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السابق فيتالي تشوركين - "أصبح نجاحا دبلوماسيا كبيرا إجراء مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى فى يناير 2018. على أساس قرارات هذا المؤتمر خلقت جميع الظروف لبدء العملية السياسية، ولهذه الأهداف يختتم تشكيل اللجنة الدستورية بمشاركة جميع القوى السياسية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

يذكر أن الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) أكدت - خلال قمتهم الرابعة في 14 فبراير الجاري - عزمها على تسهيل إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت مبكر، وتنسيق تشكيلها وتعريف التوصيات المتعلقة بالنظام الإجرائي. مشيرة إلى أهمية استمرار التفاعل والتنسيق من قبل الأطراف السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن.

وكان بيدرسن قد قام بزيارة إلى روسيا - الشهر الماضي - حيث ناقش مع مسؤولين روس التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب خلال الزيارة، عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.

 


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