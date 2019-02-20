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كيم جونج أون سيسافر إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:53 ص
كيم جونج أون سيسافر إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب ترامب وكيم
رويترز
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قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إليها بالقطار لعقد قمته من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين مما يعنى أنه ينبغى أن يبدأ رحلته فى غضون أيام حتى يصل فى موعده المقرر وهو 25 فبراير.

وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة إن قطار كيم سيتوقف فى محطة دونج دانج الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوى.

من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات لرويترز إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومى 27 و28 فبراير هو دار الضيافة الحكومية التى تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوى.

وأوضحت المصادر الخمسة التى تحدثت مع رويترز أن هذه الخطط قد تتغير.

 

 


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