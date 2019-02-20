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كهف "سنور" مثالى لرحلات اليوم الواحد.. وتنشيط السياحة تروج له: يستحق الزيارة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:41 ص
كهف "سنور" مثالى لرحلات اليوم الواحد.. وتنشيط السياحة تروج له: يستحق الزيارة كهف سنور
كتبت آمال رسلان
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بالقرب من القاهرة فى محافظة بنى سويف يوجد كهف "سنور"، حيث يمكنك أن تحظى برحلة لمدة يوم واحد أو اجازة نهاية الأسبوع، تستمتع فيها بزيارة مكان لن تجده فى بقعة أخرى، والذى اختلف العلماء حول عمره البعض يرجح 65 مليون سنة وآخرين 45 مليون سنة.

 

وروجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى إلى الكهف المميز لزيارته، وقالت الهيئة فى تغريدة لها " على بعد 10 كيلومترات فقط من بنى سويف، يعد كهف سناور الوجهة المثالية لكل المستكشفين الذين يعيشون فى كهوف، مع التكوينات الجغرافية التى يعود تاريخها إلى العصور القديمة! بالتأكيد تستحق الزيارة!"

 

ويرجع الكهف إلى عصر الأيوسين الأوسط، وتظهر به نتوءات كلسية تمثل صواعد وهوابط منها الشفاف كالزجاج ومنها الأبيض كالثلج، ومنها ما يشبه الشعب المرجانية، تلك هى التى جعلته فريد من نوعه عالميا، ويمتلك كهف سنور، كم هائل من الأحجار الفريدة من نوعها والمتعددة الألوان مثل حجر الألباستر الذى يشبه فى منظره الألماس، والذى تكون عبر ملايين السنين كما يستخدم فى صناعة الفازات والعمارة والتى ترجع إلى عصر الأيوسينى كما يصنع منه رخام الألباستر الذى يعد أجود أنواع الرخام فى العالم.

 

ويقع الكهف بالضفة الشرقية لنهر النيل فى محافظة بنى سويف، وتم اكتشافه عام 1992، حيث كان عمال المحاجر فى المنطقة يبحثون عن رخام الألباستر، وفى أثناء تفجيرهم للكهوف المحيطة، ظهرت لهم فوهة كهف صغيرة جدًا، فأبلغوا المختصين، وعن طريق علماء الجيولوجيا تم معرفة تاريخ الكهف وأنه يرجع إلى العصر الأيوسينى الأوسط.

 

 

طبيعة كهف سنور
طبيعة كهف سنور
كهف سنور
كهف سنور

 

 

 


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