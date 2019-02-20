قيادى بحماس يشن هجوما على قناة الجزيرة لفتح نافذتها لصهيانة يهاجمون العرب

كتب : أحمد جمعة

شن القيادى فى حركة حماس رأفت مرة، هجوما لاذعا على قناة الجزيرة القطرية بعد استضافتها المستوطن الإسرائيلى أيدى كوهين.

وانتقد القيادى فى حركة حماس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، اليوم الأربعاء، استضافة قناة الجزيرة القطرية للإسرائيليين على شاشتها، مؤكدا انه من المعيب ان تفتح قناة الجزيرة نافذتها لصهيونى ليهاجم الفلسطينيين والعرب وينشر الاكاذيب بحق المقاومة الفلسطينية ويهين الشهداء وتاريخ الشعب الفلسطينى وهويته.

وأضاف القيادى الحمساوى "مهما كانت المبررات الاعلامية لذلك..كوهين ارهابي صغير صنيعة مخابراتية ..نحن متمسكون بهويتنا ونفتخر بمقاومتنا وبتاريخ شعبنا".

وتخصص قناة الجزيرة القطرية مساحة كبيرة من أوقات البث للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى وعدد من المحللين الإسرائيليين، وذلك لتبرير جرائمهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.