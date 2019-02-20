قنصل الاتحاد الأوروبى: نستهدف الحد من قدرات الجماعات الإرهابية لجمع الأموال

كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

قال جون باربى قنصل أول الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن تعزيز قدرات النظام القضائى لمواجهة ظواهر الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقة الأمنية للتعاون مع الهيئات العالمية والبعثات وكذلك التعاون مع الدول والتعاون الدولى ووضعنا آليات وبرامج لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وأضاف، انتشار الظاهرة يتطلب اتخاذ إجراءات لمواجهة تطوير أنشطة الإرهاب، لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب عبر استهداف قدرات جمع الأموال لهذه الجماعات، وكذلك تعقب حركة الإرهابيين، لافتا إلى أن أنشطة التعاون الفني مثل المؤتمر الإقليمي الذى نشهده اليوم سيسهم فى مواجهة تصاعد ظاهرة الإرهاب.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.