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فيديو.. مميش: وجود روسيا فى المنطقة الاقتصادية مكسب لها ويخدم التجارة الروسية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:31 م
فيديو.. مميش: وجود روسيا فى المنطقة الاقتصادية مكسب لها ويخدم التجارة الروسية الفريق مهاب مميش وآندريه سلبنوف
كتبت- هبة حسام
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية للقناة، إن وجود روسيا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد مكسبا للمنطقة ويرفع من شأنها، كما يخدم التجارة الروسية أيضاً فى الوصول للأسواق العالمية من خلال المنطقة الاقتصادية للقناة.

وأضاف مميش فى تصريحات له لقناة "روسيا اليوم"، نشرتها الصفحة الرسمية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن قناة السويس تعد قلب العالم، وروسيا فى حاجة إلى أن تنطلق للأسواق الدولية والمحلية.

 

جاءت تصريحات الفريق، بعدما نجحت الهيئة الاقتصادية أمس، فى إنهاء المفاوضات حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسى على تأسيس شركة للمنطقة الروسية أبريل المقبل.

 

وقال الفريق مهاب مميش فى بيان له أمس، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى ممثلاً فى مركز الصادرات الروسى على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل، حيث وافق الجانب الروسى على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع.

 

ومن جانبه قال آندريه سلبنوف، المدير التنفيذى لمركز الصادرات الروسية الممثل للجانب الروسى: "يحمل العمل على إنشاء هذه المنطقة أهمية استراتيجية اقتصاديا وسياسيا بالنسبة لروسيا"، لافتا إلى أن روسيا تعمل مع الجانب المصرى بديناميكية "وتيرة" عالية.

 

وأضاف "سلبنوف" فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، أن مشروع المنطقة الروسية انطلق، وجارى العمل على تحديد قوائم الشركات الروسية المشاركة، متوقعا انه بحلول عام 2021 ستباشر أولى الشركات الروسية عملها بالمنطقة الاقتصادية المصرية.

 

تشمل أعمال المرحلة الأولى من أعمال المنطقة الصناعية الروسية، تنمية وتطوير 1 كيلو متر مربع من إجمالى مساحة المنطقة الروسية التى تبلغ أكثر من 5 كيلو مترات مربعة تنفذ على 3 مراحل متتالية حتى عام 2031 باستثمارات كلية تصل قيمتها لنحو 7 مليارات دولار.


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