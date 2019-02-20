video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. حملة لرئيس مدينة أوسيم تداهم مصنع مربى من مصانع تحت بير السلم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:12 م
فيديو.. حملة لرئيس مدينة أوسيم تداهم مصنع مربى من مصانع تحت بير السلم حملة
كتب - محمود أحمد عطا
إضافة تعليق

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بتكليف من محافظ  الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ، حملة مداهمة كبرى على محلات بمنطقة بطرس بأوسيم ، لإحباط نشاط المصانع ومنع القائمين عليه من الاضرار بالمواطنين لتحقيق أرباح طائلة

 

وتوجه الدكتور ياسر فرج رئيس مجلس مدينة أوسيم  بالاشتراك مع قيادات الطب البيطري ومديرية أمن الجيزة  والتموين، إلى مناطق المخالفات وتم مداهمه مصنع غير مرخص بمنطقة اوسيم لتصنع المربى والجيلاتى والالوان الصناعة من العسل والجلوكوز وليس بها أى انواع من الفواكه على الاطلاق.

وقال الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مجلس المدينة لــ"اليوم السابع"،  انه تلقى  بلاغات من المواطنين بوجود بعض المخالفين وعقب تقنين الاوضاع تم مداهمة وتفتيش تلك المخالفات والتى منها مصنع لانتاج المثلجات والمواد الغذائية "تحت بير السلم".

جانب من الحملة

جانب من الحملة

وإضاف عبد العاطى، أن باب صحافة المواطن من أهم مصادر الشكوى لدى مدينة أوسيم، ويتم التعامل مع الشكوى باستجابة سريعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تداهم 18 مزرعة مخدرات بسيناء وتضبط أطنان بانجو وأفيون

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة

الداخلية تداهم مصانع غير مرخصة فى القليوبية والجيزة.. صور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

فيديو.. "الداخلية" تداهم أوكار الكيف وتضبط عددا من تجار المواد المخدرة

حملة

اوسيم

ايس كريم

حلاويات

مصنع




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة