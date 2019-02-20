فيديو.. حملة لرئيس مدينة أوسيم تداهم مصنع مربى من مصانع تحت بير السلم

كتب - محمود أحمد عطا

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بتكليف من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ، حملة مداهمة كبرى على محلات بمنطقة بطرس بأوسيم ، لإحباط نشاط المصانع ومنع القائمين عليه من الاضرار بالمواطنين لتحقيق أرباح طائلة.

وتوجه الدكتور ياسر فرج رئيس مجلس مدينة أوسيم بالاشتراك مع قيادات الطب البيطري ومديرية أمن الجيزة والتموين، إلى مناطق المخالفات وتم مداهمه مصنع غير مرخص بمنطقة اوسيم لتصنع المربى والجيلاتى والالوان الصناعة من العسل والجلوكوز وليس بها أى انواع من الفواكه على الاطلاق.

وقال الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مجلس المدينة لــ"اليوم السابع"، انه تلقى بلاغات من المواطنين بوجود بعض المخالفين وعقب تقنين الاوضاع تم مداهمة وتفتيش تلك المخالفات والتى منها مصنع لانتاج المثلجات والمواد الغذائية "تحت بير السلم".

جانب من الحملة

وإضاف عبد العاطى، أن باب صحافة المواطن من أهم مصادر الشكوى لدى مدينة أوسيم، ويتم التعامل مع الشكوى باستجابة سريعة.