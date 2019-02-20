فيديو.. الداخلية تلاحق تجار السموم بمحيط الأندية وتضبط 67 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضى

قامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية.

ونجحت الحملات الامنية في ضبط 67 قضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة ، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة .