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الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:46 م
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فنزويلا تغلق حدود البحرية مع 3 جزر جنوب البحر الكاريبى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:28 م
فنزويلا تغلق حدود البحرية مع 3 جزر جنوب البحر الكاريبى مادورو
كراكاس(أ ش أ)
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أغلقت فنزويلا حدودها البحرية مع جزر "أروبا" و"كوراساو" و"بونير" الواقعة جنوب البحر الكاريبى وولاية "فالكون" الواقعة غربى البلاد، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه المعارضة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد.

وأكد الأدميرال "فلاديمير كوينتيرو" ممثل الحكومة الفنزويلية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع الجزر الثلاث وولاية "فالكون" ومنع الرحلات من وإلى هذه الجزر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد لإنهاء الإغلاق.

وكان الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" قد رفض السماح للشاحنات التى تحمل مساعدات إنسانية من الدول المجاورة من دخول البلاد.

وتشهد فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة "خوان جوايدو" - في 23 من شهر يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد .وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا ، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 


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