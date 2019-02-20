غادة والى: الكشف على 1660 سائقى مهنى بدمياط وانخفاض نسبة التعاطى إلى 4.6%

كتب مدحت وهبة

استمرارا لتكثيف حملات الكشف على السائقين ،تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملات الكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة والداخلية بمحافظة دمياط، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالمحافظة، حيث قامت اللجنة المنوطة بالكشف على السائقين بمحافظة دمياط بالكشف على 1660 سائق مهنى على الطرق السريعة والداخلية بالعديد من مدن المحافظة فى الثلاثة مراحل لحملات الكشف على السائقين بالمحافظة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم الكشف على السائقين فى محافظة دمياط على مدار ثلاثة حملات متتالية، وانخفضت نسبه التعاطى إلى 4.6% بعدما كانت 9.5 % فى المرحلة الأولى، ﻭأنه يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف "عثمان" تم إجراء الكشف على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط واجراء تحاليل للموظفين وتبين نتيجة التحاليل سلبية وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة حيث يعد ذلك المرة الثالثة لإجراء الكشف على العاملين بالمديرية وتظهر النتجية سلبية، لافتا إلى استمرار حملات الكشف على السائقين وكذلك على العاملين بالجهاز الادارى بالمحافظة وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعة بين الصندوق ومحافظة دمياط بهدف تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وكذلك تنفيذ برامج وقائية تستهدف الفئات المعرضة للتعاطى والمستهدفة للدخول فى دائرة المخدرات مثل السائقون والعمال.

وأشار عثمان إلى أنه جارى أيضا تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية من ندوات وورش عمل وتدريبات ومبادرات شبابية وميدانية، لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات وكافة الخدمات العلاجية والتأهيلية الخاصة بمرض الإدمان مجاناً وفقاً لضوابط العمل الخاصة بالخط الساخن للصندوق "16023" وكذلك تنفيذ عروض مسرحية لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات بالمسرح الرومانى بمكتبة دمياط.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى كان قد قام بحملة أولى للكشف على 600 سائق مهنى بالطرق السريعة بمحافظة دمياط خلال شهر نوفمبر الماضى بالتنسيق مع محافظ دمياط ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالمحافظة وتبين تعاطى 59 حالة للمواد المخدرة بنسبة 9.8% ثم القيام بحملة ثانية وتم الكشف على 675 سائق وتبين تعاطى 48 حالة بنسبة 7%، ثم الحملة الثالثة بالكشف على 385 سائق وانخفاض نسبة التعاطى الى 4.6% وتم تحرير محاضر لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وسيتم استمرار تكثيف الحملات خلال الفتره المقبلة.