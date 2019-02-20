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عمرو عزت سلامة: التعليم العالى فى مصر يشهد انطلاقة حقيقية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:20 ص
عمرو عزت سلامة: التعليم العالى فى مصر يشهد انطلاقة حقيقية الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أن التعليم العالى فى مصر يشهد انطلاقة حقيقة خلال الفترة الحالية، تمثلت مظاهر هذه الانطلاقة فى إصدار عدد من التشريعات المنظمة لبيئة عمل التعليم العالى والجامعات الجديدة مثل أول جامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا المشروع العملاق الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا.
 
وأضاف سلامة، فى بيان له، أنه من بين التشريعات الجديدة التى تعمل على تحسين البيئة التعليمية فى مصر التعديل الذى يشهده حاليا قانون تنظيم الجامعات وغير ذلك من الأمور التى تؤكد حتمية الانطلاق إلى المرحلة القادمة من التطوير وهى دخول المنافسة، قائلا: "بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2019 عاما للتعليم حرص اتحاد الجامعات العربية على رعاية الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب في دورته الرابعة خلال الفترة من 28 - 26 من شهر فبراير الجارى، بمشاركة  متميزة من غالبية الجامعات المصرية والدولية داخل وخارج البلاد، إضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة.  
 
وتابع الدكتور عمرو عزت سلامة، أن هذا الملتقى التعليمى سيتضمن رؤى مختلفة وواقعية للتعليم العالى فى مصر، وكذلك الاستفادة المتبادلة مع النظم التعليمية الأخرى المشاركة، موضحا أن وزارة الدولة للتعليم العالى فى مصر ترعى المؤتمر وسيفتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور العديد من رؤساء الجامعات والمتخصصين والمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية.  
 

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