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على عبد العال: مصر والكويت تربطهما علاقات قوية على المستوى الدولى والعربى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:42 م
على عبد العال: مصر والكويت تربطهما علاقات قوية على المستوى الدولى والعربى على عبد العال
كتب مصطفى عنبر و ياسمين يحيى - تصوير أشرف فوزى
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دولة الكويت دائما دولة شقيقة وعزيزة على مصر وكل المصريين، ودائما مساندة لمصر لكل ما تتعرض له فى السراء والضراء.
 
وأوضح الدكتور عبد العال، فى كلمته خلال مشاركته فى احتفال سفارة دولة الكويت فى مصر بالذكرى الـ58 لعيد استقلال الكويت، أن مصر والكويت تربطهما علاقات قوية على المستوى العربى والأفريقى والدولى، فالدولتان حاضرتان مع بعضهما فى كل المشاكل والأزمات التى تواجههما، مذكرا بموقف دولة الكويت المشرف المؤيد لثورة 30 يونيو، ولفت إلى موقف مصر المساند والمؤيد للكويت إبان عام 1990.
 
وأكد الدكتور عبد العال أن مصر والكويت لم يكوانا أبدا بعيدين عن بعضهما بل كانا وما زالا متلاحمين متآخين، لافتا إلى أن القيادتان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير صباح الأحمد الصباح لهما الدور الأكبر فى تعميق العلاقات بين البلدين.
 
وقدم الدكتور عبد العال التهنئة لدواة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اعيادهم الوطنية.
 
كما شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال، وقدم فى كلمته خالص التحيات والتهانى لسفير دولة الكويت، وذلك بالذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطنى، والذكرى الثامنة والعشرين لعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة، متمنيا لهم مزيد من الاستقرار والرقى والرخاء.
 
وقد أعرب صحبى عن سعادته بحضور عيد الاستقلال لدولة الكويت، مؤكدا أن مصر والكويت دولة واحدة وشعب واحد، وأن عمق العلاقات المصرية الكويتية يربطها تاريخ طويل بين البلدين.
 
وفى المقابل رحب السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة بالدكتور أشرف صبحى ممثلا عن الحكومة المصرية والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث أثنى السفير على حالة الاستقرار التى تعيشها بلاده فى هذه الفترة، مضيفا أن دولة الكويت دائما وأبدا ستظل مساندة لمصر، مشيرا إلى أن مصر دائما باسطة يدها لكل الدول العربية ومساهمة فى صناعة نهضتها.
 
وأكد سفير دولة الكويت عمق العلاقات المصرية الكويتية وأن دولة الكويت لا تنسى ما قدمته مصر من نقل للثقافة والآداب والفنون.
 
وحضر الحفل لفيف من السفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية.

 


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