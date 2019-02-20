طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مخيم العودة وسط غزة بصاروخين

رام الله أ ش أ

شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأربعاء، غارة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت قبل قليل منطقة مخيمات العودة شرق المحافظة الوسطى بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى موقع مراقبة تابعا لحركة حماس فى جنوب قطاع غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة على المستوطنات" وفق موقع 0404 العبري.