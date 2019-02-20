ضبط 89 قضية تموينية متنوعة فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى، مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل حيث تم ضبط 89 قضية تموينية متنوعة ما بين غش تجارى وتهريب سلع تموينية وملح سياحات ومصنع بدون ترخيص ولحوم وفراخ مجهولة المصدر.

و تم ضبط "محمود ا" 31 سنة، صاحب مصنع دهانات، لإدارته مصنع بدون ترخيص واستخدام مواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع، وضبط "160"، شيكارة كربونات نشادر، "415" عبوة بلاستيك، و"30" جردل معجون، و"30" علبة سيلر، و"340"كيلو جرام غراء أبيض، وتم ضبط سيارة قيادة "بيتر ك" 32 سنة، محملة بكمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم التحفظ طن لحوم فراخ مجمدة.

كما تم ضبط "حمدان ث" 32 سنة، مدير مسئول مصنع لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع وضبط "3750" كيلوجرام نشادر، و"1250"كيلو جرام ملح طعام، وضبط "منير ل" 30 سنة، صاحب مصنع خراطيم كهرباء لحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط 2 طن مواد خام وبولي إيثلين.

كما تم ضبط "علاء ح" 29 سنة، صاحب محل جزارة لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي- وتم ضبط "50" كيلو جرام لحوم، وضبط "محمود خ"43 سنة صاحب محل جزارة، لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط "100 " كيلو لحوم، وتم ضبط "محمد ق"43، سنة صاحب مخزن ملح، لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض ملح مجهول المصدر وتم ضبط "10" طن ملح.

كما تم ضبط عمرو.ع"، 44 سنة صاحب محل لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض زيت مجهول المصدر وضبط " 1360 كيلو جرام زيت وتم ضبط "صلاح م" 55 سنة لتصرفه في"400" اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم من حصة المستودع وبيعها في السوق وضبط "علاء ع" 36 سنة، لقيامه بتقليد علامات تجارية خاصة بالغرير بغرض الغش والتدليس وضبط "460" كجم سكر وضبط "أحمد م" 21 سنة صاحب محل مجمدات لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي- وتم ضبط "77" كيلو جرام لحوم.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط "ياسر ع" 41سنة، لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط "125" قطعة مستلزمات طبية، وضبط "السيد.ع" 50 سنة، لتصرفه فى "2000" لتر بنزين 80 وبيعها بالسوق السوداء، وضبط "أحمد ح" 26 سنة، صاحب مخبز لإدارته منشأة بدون ترخيص وتجميع كمية من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية وضبط "900" كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط "عبد العال م" 38 سنة، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط "155" قطعة غيار سيارات، وضبط "كامل ع" 32 سنة، لتصرفه في"23 طن، 850 كيلو جرام دقيق بلدي وبيعها بالسوق السوداء، و"محمد ا" 35 سنة، صاحب لتصرفه فى طن 800 كيلو جرام دقيق بلدي، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط "محمد م" 32 سنة، صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز جرجا لتصرفه في "750 " كيلوجرام دقيق بلدي وبيعها بالسوق السوداء وضبط "ماهر ر" 47 سنة صاحب مخبز بلدي لتصرفه في طن 200 كجم دقيق بلدي وبيعها بالسوق السوداء.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "12" قضية أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"11" قضية أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"7" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"6" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.