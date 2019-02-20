ضبط 4 مصانع مواد غذائية بدون ترخيص وتستخدم موادا مجهولة المصدر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وشارك فى الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمي رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ا.ع" صاحب مصنع رنجة مدخنة بدون ترخيص بمركز إدكو لإدارته مصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة أسماك مجمدة وملح مجهولة المصدر وضبط كمية 880 كيلو أسماك مجمدة و500 كيلو ملح، وضبط "ا.ف- 45 سنة" صاحبة مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص وضبط بحوزتها 246 جبنه موتزاريلا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ر.م م- 42 سنة" صاحب مصنع ألبان بدون ترخيص" بمركز أبو حمص لإدارته مصنع لتصنيع الألبان بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة واستخدام ملح طعام مجهول المصدر وضبط بحوزته طن ملح طعام، وضبط "م.ف- 44 سنة" المدير المسئول عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتجميعه مقررات تموينية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك ضبط "ع. م .ع- 35 سنة" المدير المسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمركز كفر الدوار وضبط بحوزته 2888 عبوة شاى، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.