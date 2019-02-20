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ضبط شاب بالبحيرة لاتهامه بالتشهير بطالبة على مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:28 م
ضبط شاب بالبحيرة لاتهامه بالتشهير بطالبة على مواقع التواصل الاجتماعى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط شاب لاتهامه بالتشهير بطالبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين ورود بلاغ من " ي ع ع  " 48 سنة موظف بالبنك الأهلى ومقيم محافظة الجيزه ضد " س.أ وذلك للتشهير بنجلته "س.ي.ع " 14سنة طالبه ومقيمه بذات العنوان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف منزل المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق  .

 


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