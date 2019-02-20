ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 9 عاطلين بكفر الشيخ

والقت قوات الأمن على "أ.م.ا" 50 سنة ،عاطل ومقيم ميت المجاز الشرقي ، بمركز الحامول، سبق اتهامه في القضية رقم 9564/ 1996 جنح مركز الحامول " سرقة ،وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12 و5طلقات بقصد الدفاع،و كيلو جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، تحررالمحضر 1765/ 2019جنايات مركز الحامول، و"ا.ج.ع" 24 سنة ،عامل عادي ومقيم الخد ، مركز الحامول وبحوزته طبنجه معدله عيار9مللى بقصد الدفاع عن النفس،و95 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار تحرر المحضر 1790/ 2019 جنايات مركز الحامول

والقت القبض على "ر.ع.ح" 40 سنة ،صياد ومقيم بر بحري مركز البرلس سبق اتهامه في عدد 2 قضية مابين هروب من مراقبة ، سرقة أخرهم القضية رقم 14153/ 2017 جنح مركز البرلس " هروب من المراقبة،هارب في القضية رقم 9294/ 2011 جنايات مركز البرلس كلي 1096 " سرقه بالإكراه ، وبحوزته فرد خرطوش محلي عيار 12 و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع ،و 250 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار تحررالمحضر 2362/ 2019جنايات مركز البرلس عنصر خطر.

والقت قوات الأمن على "ن.ا.ا " 58عاطل ، مسجل شقي خطر تحت رقم 1066/ب سرقات عامه ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 ، وطلقتين من ذات العيار بقصد الدفاع عنصر خطر ،و"غ.ر.ا "45سنة ، ربة منزل وبحوزتهما 147 قرص مخدر بقصد الإتجار ومقيمان الجرايده مركز بيلا ،تحرر المحضر 740/ 2019 جنايات مركز بيلا،و القي القبض على "م.ج.م " 25سنة ، عاطل ومقيم زهران مركز كفرالشيخ، وبحوزته 500جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار ،تحرر المحضر 978/ 2019 جنايات مركز الرياض.

والقت قوات الأمن القبض على " م.ر.ا " 29 عامل ومقيم تقسيم الضرائب قسم أول كفرالشيخ .. وبحوزته 10 جرامات لمخدر الهيروين بقصد الإتجار ،تحرر المحضر 752/ 2019 جنايات قسم أول كفرالشيخ، و" م.ح.ن "24 سنة ،عاطل ومقيم بندر فوه، وبحوزته 40 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 496/ 2019جنايات مركز فوه ،و"ر.ا.م " 40 سنة ، عاطل ومقيم شباس الملح مركز دسوقن وبحوزته 350 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار ،تحرر المحضر 1851/ 2019جنايات مركز دسوق،و" م.ع.ط س"32 سنة ،عامل ومقيم بندر سيدي سالم سبق اتهامه في 5 قضايا مابين مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سرقة أخرهم القضية رقم 32344/ 2014 جنح سيدي سالم " سرقة ،وبحوزته 350 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار ،ومطواه بقصد الدفاع ،تحرر المحضر 5750/2019جنايات مركز سيدي سالم عنصر خطر.