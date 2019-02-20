صور.. محافظ الأقصر يلتقى بالسفير الإندونيسى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة السفير حلمى فوزي، والوفد المرافق، وذلك على هامش زيارته لمدينة الأقصر، للمشاركة فى فعاليات اليوم الثقافى المصرى الإندونيسي، وذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري.

وأعرب السفير الإندونيسي، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة الأقصر التى وصفها بأنها مهد الحضارات وأحد أكبر المتاحف المفتوحة فى العالم، مشيرا إلى أن مصر واندونيسيا دولتين صديقتين، وأن مصر لها منزلة خاصة عند الإندونيسيين، لافتا إلى سعادته بإقامة فعاليات اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى فى محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات هى محاولة لتوطيد العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالسفير الإندونيسى والوفد المرافق على أرض محافظة الأقصر، معربا عن أمله فى تطوير أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين خاصة فى مجالى الزراعة والتصنيع الزراعى والاستفادة من الخبرات الاندونيسية فى هذين المجالين، مشيرا إلى ترحيبه بإقامة فعاليات اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى فى الأقصر لما تمثله مثل تلك الفعاليات فى التواصل والتقارب بين شعبى البلدين.

محافظ الأقصر يلتقى بالسفير الإندونيسى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

صورة تذكارية للمحافظ والسفير والوفد المرافق له خلال الزيارة