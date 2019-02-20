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صور.. مأساة سائق بالغربية أصيب بكسر فى العمود الفقرى ولا يستطيع الإنفاق على أبنائه

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:00 ص
صور.. مأساة سائق بالغربية أصيب بكسر فى العمود الفقرى ولا يستطيع الإنفاق على أبنائه السائق
الغربية - محمد طارق
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مأساة يعيشها أسرة مكونة من 5 أفراد بعدما أصيب والدهم بحادث أثناء عمله سائق سيارة نقل ثقيل ووقعت عليه رافعة كادت أن تنهى بحياته وسببت إصابته بكسر فى العمود الفقرى مما جعله عاجزا عن العمل، كما قام بإجراء جراحه كلفته كل ما يملك.

التقى "اليوم السابع" المواطن صبحى عبد الرحمن القصاص ابن قرية حانوت التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، والبالغ من العمر 42 عاما، يعمل سائق سيارة نقل ثقيل، لا يملك من الدنيا سوى قوت يومه.

"نفسى فى سكن يحمينى ويحمى أولادى من النوم على الأرض فى هذه الأجواء الشتوية الصعبة، ونفسى أعلمهم واصرف عليهم، لا أقدر على مصاريف تعليمهم نظرا لإصابتى بعجز كامل وأعيش بحزام حتى أستطيع أتحرك بصعوبة، ولا أملك شىء سوى الدعاء لله عز وجل بأن يرحم هؤلاء الأطفال" بهذه الكلمات بدأ صبحى كلامه.

وأضاف كنت أعمل ذات يوم وأنا أقوم بتحميل السيارة من مخازن الشركة وقع الطرد من الونش الخاص بالتحميل فوقى، ثم تم نقلى إلى المستشفى وقمت بإجراء جراحه فى أحد المستشفيات الخاصة بتكلفة حوالى 100 ألف جنيه، وهذا المبلغ قمت بتجميعه من صاحب السيارة والسائقين لمساعدتى فى إجراء جراحة دقيقه فى العمود الفقرى.

وطالب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتوفير غرفة له وأبنائه لأنه لا يستطيع دفع 500 جنيه كل شهر إيجار لغرفتين بالقرية، وأنه أصبح عاجزا وغير قادر على العمل، كما طالب بحقه فى توفير معاش سائق لأنه كان حريصا ومسددا جميع مبالغ التأمين الخاصة به ولم يتأخر عن دفعها طوال فترة عمله.

للتواصل مع الحالة : 01275281842

 

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