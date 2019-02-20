صور.. زوجة ولى عهد بريطانيا تزور مستشفى للكلاب بميلتون كينز

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قامت دوقة كورنوال، كاميلا، زوجة ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، بزيارة، اليوم الأربعاء، إلى مركز لعلاج الكلاب، حيث قامت بافتتاحه.

وكان المسئولون عن المركز فى استقبالها، بينما قامت بتفقد الكلاب المتواجدة فى المركز، ومتابعة العمل داخله.



أحد الكلاب النزلاء بالمستشفى فى استقبال زوجة ولى العهد البريطانى



دوقة كورنوال تداعب كلبا



زوجة الأمير تشارلز تتفقد الكلاب نزلاء المستشفى



كاميلا تبدو عاشقة للكلاب



كاميلا تداعب كلبا بالمستشفى



كاميلا تداعب كلبا نزيلا بالمستشفى



كاميلا تفتتح المركز الجديد