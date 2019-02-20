صور.. تفاصيل قتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على يد عمهم فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

جريمة قتل بشعة شهدتها قرية "أبنهس" التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، وذلك بعدما قتل فلاح أبناء شقيقه رميا بالرصاص وأصاب 2 آخرين بإصابات بالغة ما بين الحياة والموت بالعناية المركزة بمستشفى قويسنا المركزى، وذلك بسبب خلافات على الحدود فى الأراضى الزراعية.

وقال المتهم "جمال. ا.ل" 62 عاما والمقيم بقرية أبنهس بالمنوفية: "ما حدث شىء لا يتصوره عقل نهائيا أننى أقوم بقتل أبناء شقيقى شندى وأحمد، وإصابة سعيد، وعبد الستار".

وتابع المتهم خلال اعترفاته: "أنا ندمان على كل شىء حصل منى وأننى لم أكن فى قواى العقلية تماما، واللى حصل كان ساعة شيطان ضحك عليا ومنه لله ركب دماغى وشل كل تفكيرى ومشوفتش ايه اللى معايا فى أيدى غير لما طلع الرصاص ومات ولاد أخويا قدامى".

وبالعرض على نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال حمدى السيد أحد أهالى قرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إن ما حدث أمر غريب لا يصدقه عقل نهائيا، لأن تلك العائلة التى حدثت بها المشكلة من أطيب العائلات فى القرية بأكملها، وكان هناك خلافات بينهم بسبب الحدود الزراعية، ولكن تطور الأمر فى يوم الحادث وحدثت تلك الحادثة الكبرى التى لم تشهدها قرى مركز قويسنا بأكملها.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود خلاف بين «أبناء العم» خلف قتيلين واثنين بالعناية المركزة بمستشفى قويسنا المركزى حيث تعود أحداث الجريمة إلى يوم السبت الماضى، حين نشب شجار حاد بين «أبناء العم» بعائلة شهيرة بقرية أبنهس مركز قويسنا محافظة المنوفية، نتيجة خلافات على أرض زراعية بالقرية، حيث قام "جمال. ال" 62 عاما بإطلاق النار على أقاربه، مما أسفر عن مقتل كل من شندى. ال. 48 عاما فلاح ومقيم بالقرية، أحمد. ت.ع 30 عاما عامل ومقيم بالقرية، كما أصيب سعيد. ج.س. ال 43 عاما مقيم بنفس القرية، وعبد الستار. ت. ال 64 عاما على الفور تم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قويسنا المركزى.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، المقدم معتز ندا مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم إلقاء القبض على المتهم الأول "جمال. ا" 62 عاما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الحدود فى الأراضى الزراعية تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية.