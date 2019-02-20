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صور.. "القومى للبحوث" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بمصانع الإنتاج الحربى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:49 م
صور.. "القومى للبحوث" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بمصانع الإنتاج الحربى جانب من الندوة
وائل ربيعى
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نظمت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، ندوة لقطاع التدريب بمصانع الإنتاج الحربى؛ للتوعية ضد مخاطر التدخين والمخدرات بدعوة من الدكتور اللواء أركان حرب محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وبحضور كل من: اللواء أركان حرب ناصر أبو صغير رئيس قطاع التدريب واللواء ياسر حافظ رئيس الإدارة المركزية ومدير المعهد الفنى للصناعات المتطورة.

وحاضر فى الندوة كل من الدكتور أمل سعد رئيس شعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث والدكتورة سلوى فاروق أستاذ الطب البيئى والمهنى بالمركز وشارك فى الندوة أيضا الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والمخدرات بكلية طب قصر العينى، حيث لاقت الندوه قبولا وتفاعلا من كل الحضور .

ندوة المركز القومى للبحوث (1)
ندوة المركز القومى للبحوث (1)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (2)
ندوة المركز القومى للبحوث (2)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (3)
ندوة المركز القومى للبحوث (3)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (4)
ندوة المركز القومى للبحوث (4)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (5)
ندوة المركز القومى للبحوث (5)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (6)
ندوة المركز القومى للبحوث (6)

 

ندوة المركز القومى للبحوث (7)
ندوة المركز القومى للبحوث (7)

 


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