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صور.. أهالى قرية أم الرزق بدمياط يشكون تلوث مياه الترعة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:00 ص
صور.. أهالى قرية أم الرزق بدمياط يشكون تلوث مياه الترعة ترعة قرية أم الرزق
دمياط - معتز الشربينى
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تعددت شكوى أهالى قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط من تلوث مياه ترعة أم الرزق المارة بالقرية وهى ترعة تفصل بين حدود محافظتى دمياط والدقهلية.

ويقول حسام محسن أحد أبناء القرية، إنه تعددت صرخاتنا ممن تلوث ترعة أم الرزق، مضيفا قائلا: "مش طايقين الريحة والحشرات"، مؤكدا أن مياه الترعة مليئة بالقمامة والحيوانات النافقة وتنبعث منها رائحة كريهة لم نعد نتحمل هذا المنظر المقزز والرائحة والحشرات وسبق أن تقدمنا بشكوى للوحدة المحلية ولكن لم يختلف الأمر كثيراً عن ما سبق.

وطالب أهالى القرية بسرعة تدخل الوحدة المحلية والتنسيق مع الرى للعمل على تنظيف وتطهير الترعه خوفاً من انتشار الأمراض وحفاظا على صحتهم وصحة أطفالهم.

 
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