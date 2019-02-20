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صحة الجيزة تنظم اليوم قافلة طبية اليوم بالصف وغدابجزيرة الوراق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:00 ص
صحة الجيزة تنظم اليوم قافلة طبية اليوم بالصف وغدابجزيرة الوراق قوافل طبية
كتب سيد الخلفاوى
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تنظم مديرية الصحة بالجيزة، عدد من القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، مجانا، حيث تنظم المديرية اليوم القافلة الطبيه بجميع التخصصات بعدد من قرى مركز الصف. 
 
كما تنظم المديرية غدا القافلة الدورية بجزيرة الوراق لتقديم كافة التخصصات والادوية والتحويل للمستشفيات مجانا. 
 
 
وفى السياق أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن 1,300,000طالب بمدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة خاضعين للفحص الطبي الشامل لمكافحة أمراض الانيميا والتقزم بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم في مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة أمراض الانيميا والتقزم والسمنة من 18/2/2019والي 28/2/2019. 
 
 
وأكدت سرور بأن الطلاب المصابين سيتم تحويلهم إلي عيادات التامين الصحي لعمل جميع الفحوصات المكثفة لمتابعة وتقيم الحالة وسيتلقون العلاج مجانا. 
 

 


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