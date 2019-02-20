شقيق الرئيس الإيرانى يحاكم بتهم فساد مالى

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

بدأت أولى جلسات محاكمة شقيق الرئيس الإيرانى حسين فريدون أمس بتهم فساد مالي وذلك بعد أن أفرج عنه فى عام 2017 بكفالة مالية، ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة من الجلسة ويظهر فيها فريدون ومحاميه، وكان قد تم القبض عليه فى العام نفسه بتهم فساد.

وفى 2017 بعث 40 نائبا برسالة مفتوحة لرئيس القضاء، وطالبوه بإجراء محاكمة سريعة لشقيق الرئيس الإيرانى بسبب تورطه فى ملفات الفساد الاقتصادى وتلقيه رشوة، وأكدوا أنه نقل 140 مليار ريال إيرانى من دبى إلى داخل البلاد.

وتبلغ حجم مبالغ الاتهامات المالية الموجهة ضد فريدون، أكثر من 15 مليون دولار، كما قام فريدون بتسهيل أمور بنكية لأحد أبناء المسئولين وهو نجل نائبة الرئيس الإيرانى لشئون المرأة معصومة ابتكار.