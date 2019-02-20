شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن المسابقة.
- أكثر من 400 ألف تقدموا للمسابقة إلكترونيا
-شهادة الخدمة العامة شرط للتقدم وقبول الأوراق بالنسبة للإناث
- عقد اختبارين للمتقدمين أحدهم فى الوزارة وآخر فى المديريات.
- لجنة مختصة تجرى المقابلات وفرز الأوراق.
- من يتم قبوله سوف يعمل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.
- من المقرر التعاقد مع المقبولين نهاية الشهر الجارى.
- اختيار المتقدمين وفق المعايير والضوابط ولا توجد واسطة
- تدريب المعلمين قبل استلامهم العمل.
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