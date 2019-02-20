شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب ـ محمود طه حسين

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن المسابقة.

- أكثر من 400 ألف تقدموا للمسابقة إلكترونيا

-شهادة الخدمة العامة شرط للتقدم وقبول الأوراق بالنسبة للإناث

- عقد اختبارين للمتقدمين أحدهم فى الوزارة وآخر فى المديريات.

- لجنة مختصة تجرى المقابلات وفرز الأوراق.

- من يتم قبوله سوف يعمل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.

- من المقرر التعاقد مع المقبولين نهاية الشهر الجارى.

- اختيار المتقدمين وفق المعايير والضوابط ولا توجد واسطة

- تدريب المعلمين قبل استلامهم العمل.