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شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة..8 معلومات عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين
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أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، ويقدم "اليوم السابع"  فى 8 خطوات أبرز  المعلومات عن المسابقة.

 - أكثر من 400 ألف تقدموا للمسابقة إلكترونيا

 

-شهادة الخدمة العامة شرط للتقدم وقبول الأوراق بالنسبة للإناث

 

 -  عقد اختبارين للمتقدمين أحدهم فى الوزارة وآخر فى المديريات.

 

لجنة مختصة تجرى المقابلات وفرز الأوراق.

 

-   من يتم قبوله سوف يعمل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.

 

 -   من المقرر التعاقد مع المقبولين نهاية الشهر الجارى.

 

  -  اختيار المتقدمين وفق المعايير والضوابط ولا توجد واسطة

 

 -   تدريب المعلمين قبل استلامهم العمل.


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