سامح شكرى يلتقى قيادى بارز بحركة فتح بمقر الخارجية غدا

كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، يوم غد الخميس مع اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الوزارة.

كان سامح شكرى وزير الخارجية شارك أمس الثلاثاء، بالاجتماع الوزارى التشاورى المُصغر، والذى دعا إليه الجانب الأيرلندى بالعاصمة دبلن، للتباحث بشأن آخر المُستجدات المُتعلقة بعملية السلام فى الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من فلسطين والأردن وقبرص وفرنسا وبلغاريا والسويد وأيرلندا، فضلاً عن كل من أمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير الدولة الأسبانى للشئون الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التشاورى المذكور قد شمل عقد أربع جلسات تفاعلية للوزراء المُشاركين، لمناقشة سبل دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وإمكانيات التحرك فى هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع مواقف مصر الثابتة تجاه عملية السلام، والجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحلحلة الجمود المستمر فى المفاوضات، مُؤكداً أنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط إلا عبر التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية والأممية ذات الصلة.