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زراعة الشرقية تنفذ يوم حقلى لترشيد المياه فى رى محصول القمح

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:57 م
زراعة الشرقية تنفذ يوم حقلى لترشيد المياه فى رى محصول القمح زراعة- أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم تنفيذ يوم حقل للقمح ضمن مشروع ترشيد المياه.

في اطار مشروع ترشيد استهلاك المياه المستخدمه في الأنشطة الزراعية بإشراف المهندس جمال أحمد كمال، مدير عام الارشاد بالشرقية بمركز أبو حماد بناحية بني جري اليوم وفي وجود اللجنة العلمية المكونة من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث الأراضي والمياه ومعهد بحوث أمراض القمح وعدد من مرشدي و مزارعي القمح بالناحية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم التحدث عن العمليات الزراعية في تلك الفترة من عمر النبات وضرورة فحص زراعات القمح ضد الأمراض وخاصة الاصداء وطرق المكافحة لها كما  تم التحدث عن كفاءة استخدام المياه في ري القمح والأضرار من الإسراف في المياه علي محصول القمح.

 

 


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