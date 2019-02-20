video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس جهاز الاتصالات: حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تصل إلى 92 مليون

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:00 ص
رئيس جهاز الاتصالات: حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تصل إلى 92 مليون مصطفى عبد الواحد
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
قال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن حجم الاشتراكات الحقيقي بالهاتف المحمول يصل لنحو 92 و 900 الف عميل. 
 
 
وأوضح عبد الواحد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن التقارير الأخرى الصادرة بشأن عدد مشتركى المحمول و التى تتضمن عدد أكبر من تلك النسبة تعود لما أعلنه الشركات لحجم الاشتراكات ولكن الجهاز بقوم بحساب عدد المشتركين وفقا لما يظهر على الشبكة من الخطوط النشطة، متوقعا  بالا يشهد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول انخفاضا جديدا.
 
 
و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو هيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية - بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 و يراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين، وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع سهم "المصرية للاتصالات" بنسبة 4% بعد توزيع أرباح فودافون

رئيس الحكومة يكلف وزير الاتصالات بتسريع الإنترنت بميحط ملاعب أمم أفريقيا

وزير الاتصالات يعلن عزم فودافون سداد 5.5 مليار جنيه أرباح للمصرية للاتصالات

خطوط المحمول

عدد المشتركين

جهاز تنظيم الاتصالات

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

اسباب الشخير عديدة منها النوم على ظهرك والسمنة

اسباب الشخير عديدة منها النوم على ظهرك والسمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة