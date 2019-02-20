رئيس جامعة طنطا يفتتح منتدى "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بكلية الزراعية

الغربية – مصطفى عادل

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى البيئي الأول لكلية الزراعة تحت عنوان "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية" بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المنتدى ، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مجدي سبع في كلمته على أهمية الزراعة ودورها في تنمية الدخل القومي ، بالإضافة إلى أهمية دور المرأة الريفية قديماً وحديثاً ، مشيراً إلى أهمية الثورة الزراعية التي تسبق دائماً الثورة الصناعية.

وناشد"سبع" الباحثين الجدد بضروة الاهتمام والاستفادة من الخبرات البحثية للعلماء القدامى ، متمنياً الخروج من المنتدى بتوصيات تسهم في تقليل التلوث البيئي وحماية البيئة بوجه عام.

وفي كلمته تناول الدكتور شريف جبر عميد الكلية أهمية المنتدى لمحافظة الغربية من خلال الربط بين مخرجات المنتدى والواقع الحالي للمحافظة.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المنتدى إلى منجزات الكلية في مجال خدمة المجتمع ، وناقش الدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا "دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة المخاطر البيئية من خلال المراكز الإقليمية" ، فيما تناول الدكتور يحيى زهران الباحث الرئيسي لمشروع جامعة المنصورة "برنامج لوعي البيئي الريفي .. المخرجات والآليات والدروس المستفادة".

وشمل برنامج المنتدى كلمة للدكتورة نبيلة شاهين أستاذ النبات الزراعي بجامعة طنطا عن "التلوث البيئي بين الحقيقة والوهم" ، وناقش الدكتور شريف أبو القاسم رئيس قسم وقاية النبات بجامعة الأزهر "النانو تكنولوجي وحماية البيئة .. الايجابيات والسلبيلت" ، واستعرض الدكتور إسلام شاهين مستشار مجلس علماء مصر دراسة تطبيقية على محافظة الغربية بعنوان "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تهدد البيئة المصرية"، كما استعرض الدكتور عصام البعلي أستاذ مساعد الارشاد الزراعي بجامعة طنطا مقترح مشروع بحثي عن "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية".

كما شهد المنتدى عقد ورشة عمل عن "إجراءات التوعية ومواجهة المخاطر البيئية" حاضر بها الدكاترة أحمد محمد استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة طنطا ، وإبراهيم سعفان استاذ الارشاد الزراعي بجامعة المنصورة ، وأحمد الجوهري أستاذ مساعد الارشاد الزراعي بجامعة طنطا.

وفي ختام المنتدى تم تكريم الدكتور مجدي سبع ونواب رئيس الجامعة حيث تم إهدائهم درع المنتدى ، كما تم تكريم 5 من وكلاء الكلية السابقين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى تكريم أساتذة جامعة المنصورة المشاركين في المنتدى.

فى ذات السياق افتتح جامعة طنطا مدرج ٢ بمبني الورش بكلية الهندسة بعد الانتهاء من اعمال التجديدات اللازمة له ، وذلك بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعلي هامش الزيارة تابع الدكتور مجدي سبع انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات وقاعات الدراسة ، حيث التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب واستمع لمقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم وسبل التغلب عليها والوصول إلى الحلول المناسبة.