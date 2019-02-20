رئيس جامعة بنى سويف: إقامة بطولة المبارزين الثالثة بمشاركة 30 جامعة مصرية وعربية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تعد من الجامعات المتميزة والمتفوقة فى رياضة سلاح الشيش، لذلك اختصت الجامعة بتنظيم تلك البطولة منذ عام 2015 وحتى الآن ، لافتا إلى أن البطولة الثالثة سوف تقام يوم الأحد القادم بالمباريات الفرديةبمشاركة 18 جامعة مصرية و12 جامعة عربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بحضور الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أيمن غنيم " اللجنة المشرفة على البطولة " ، و الدكتور محمد زين عميد كلية الاعلام ،و العميد حامد محمد حامد مدير ادارة أمن الجامعة ، وأوضح منصور حسن أن سلاح الشيش هو أحد المسابقات الرسمية في اللجنة الأوليمبية، وسياستها تنظيم بطولات عربية وأفريقية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي جامعات بمصر تنظم مثل هذه البطولات النوعية، المتخصصة والاحترافية، والتى اكتسبت شهرة كبرى في الفترة السابقة، وتتميز في أعداد المشاركين، وإبراز دور الجامعة والأنشطة الخاصة بها وارتفاع تصنيفها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المشاركين 200 لاعبا، بحضور بحضور الشيخ سالم ضيف شرف البطولة رئيس الاتحاد العربي للسلام ورئيس هيئة الموانيء الإماراتية.

وأشار منصور حسن الى مركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، سوف يكون مقرا إقامة المشاركين فى البطولة ، بالإضافة إلى دار الضيافة، موضحأ أن المحافظة ستبدأ في تزيين الكوبري الرئيسي بأعلام الدول المشاركة، كما ستتم كافة الترتيبات الأخرى من خلال عدد من اللجان "فنية، اقامة، ولجنة اعاشة، الإعلام، و التمويل" وكذلك أجهزة التحكيم الإلكتروني.

ولفت منصور حسن ، إلى أن استقبال الوفود سوف يبدأ من يوم الجمعة القادم بدول "السعودية، العراق، لبنان، الكويت، الأردن، تونس، الإمارات، البحرين" ومازال تسجيل فرق جامعات الدول المشاركة فى البطولة مفتوحا حتى يوم السبت المقبل، معلنا عن تنظيم حفلة سمر بالزي الوطني الخاص بكل دولة على هامش الافتتاح، موضحاً أن ختام البطولة، سوف يكون على مسرح الجامعة، مع توزيع جوائز قيمتها 54 ألف جنية، على الجامعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى بحضور وزيرى الشباب والتعليم العالى.