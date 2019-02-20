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رئيس الوزراء: عازمون على الاستمرار فى معركة الوطن المقدسة ضد الإرهاب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:10 م
رئيس الوزراء: عازمون على الاستمرار فى معركة الوطن المقدسة ضد الإرهاب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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استهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة الأكيد على الاستمرار فى معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب الغادر، وعناصره الإجرامية المارقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال أذرعها في القوات المسلحة والشرطة، من تحقيق نجاحات كبيرة، ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية، مشدداً في هذا الصدد على استمرار هذه المواجهات حتى تحقيق النصر الشامل، جنباً إلى جنب مع استمرار جهود التنمية في ربوع مصر.

 

 كما رحب رئيس الوزراء بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يحضر اجتماع الحكومة لأول مرة، بعد تكليفه بالمسئولية، وأعرب مدبولي عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق في مهمته، لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب جميع الوزراء بالتعاون معه في مهمته.

 

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اجتماع الحكومه الاسبوعى (3)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (4)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (5)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (6)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (7)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (8)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (9)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (10)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (11)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (12)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (13)
 
اجتماع الحكومه الاسبوعى (14)
 
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