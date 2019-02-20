رئيس الطائفة الإنجيلية لـ"وفد أمريكى": نواجة حربا مغرضة وعليكم نقل الحقيقة

طالب القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الوفد الأمريكي الذى يزور مجلس النواب اليوم، بنقل حقيقة الأوضاع في مصر كما شاهدوها، لاسيما وأن القاهرة تواجه حربا إعلامية وحملة مغرضة، لا تحمل سوي صورة مفبركة لما يحدث داخل البلاد، فى محاولة للنيل من الوطن الغالى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مع أعضاء الحوار المصرى الأمريكى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، برئاسة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان المصرى، فى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب اسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، النائبة مارجريت عازر، النائبة ماريان عازر، النائبة نادية هنرى، والنائب ثروت بخيث، والنائب عماد جاد.

ويضم الوفد الأمريكي أعضاء الحوار المصرى الأمريكى لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، ونخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكى.

وأضاف القس أندرية زكى حديثة، قائلا: " بلدنا مصر فى تقدم وتتغير نحو الأفضل، ونحن نعى ذلك ونتحدث به، وأتمنى من الوفد الأمريكى أن يقولوا حقيقة ما شاهدوه".

وأشار أندرية فى كلمته إلى أن كافة أعضاء الوفد الأمريكى لا يمثلون أنفسهم بل كل منهم يعبر عن مئات الآلاف، وعليهم مسئولية بأن تنقلوا حقيقة ما شاهدوه عن مصر.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، سعادته التواجد في البرلمان المصرى نظراً للدور الذى يلعبة المجلس النيابى فى تنمية مصر، مشيراً إلى الدور الحيوى الذى يلعبه مجلس النواب على المستوى التشريعى فى دعم السلام المجتمعى وتلاحمه ودفعه إلى الأمام.

وأضاف أندرية زكى: "نحن كمصريين لدينا تقدير كبير للبرلمان، ونتعامل مع أعضائه كرموز وقيمة هامة لاسيما وأنهم منتخبون من الشعب، بالإضافة إلى ما يتمتعون به من خبرات وكفاءات عالية".