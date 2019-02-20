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رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بخط القاهرة ـ أسوان

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:08 م
رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بخط القاهرة ـ أسوان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تفقد اليوم المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مستقلا الموتور الخاص بالمرور، مواقع العمل بمشروعات التطوير وكهربة الإشارات فى المسافة من القاهرة حتى مغاغة بمحافظة المنيا، حيث تفقد عدد من أبراج الإشارات والمحطات والمزلقانات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وتجديد السكك والتحاويل.
 
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أنه بالإضافة إلى كهربة إشارات خط بنى سويف ـ أسيوط بطول ٢٥٠ كم شاملا عدد ٨٦ مزلقان جارى تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الاسكندرية) بمسافة ٢٠٨ كم شامل تطوير ٧٢ مزلقان وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول ٢١٣ كم شامل تطوير عدد ٨٨ مزلقان وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة ١٨٠ كم ، ويشمل تطوير عدد ٧٢ مزلقان. 
 
وأثناء الجوله تفقد رئيس الهيئة التشغيل التجريبى لبرج اشارات مغاغة ضمن مشروع كهربة اشارات بنى سويف اسيوط تمهيدا لافتتاحه وكذلك تفقد اعمال إعادة تاهيل برج اشارات بنى سويف ، كما ألتقى عدد من العاملين بطوائف التشغيل واستمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بالتزامن مع خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة لتحسين مستوى الخدمة وشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات  طبقا للجدول الزمنى المحدد كما اكد على مديرى المناطق بإزالة اى معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال . 
 
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب .
 
 
 
 
 
 
 

 


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