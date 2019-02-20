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رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:15 م
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية
كتب حازم عادل
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استقبل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية " نزاهة " والوفد المرافق له، وخلال جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين رحب رئيس الرقابة الإدارية ‏بالحضور وبحثا الجانبان سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجالات العمل المشتركة بما يسهم في دفع عجلة التنمية لتنفيذ الرؤية ‏الاستراتيجية المستقبلية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ‏
 
يأتى هذا اللقاء في إطار تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع مختلف الأجهزة المناظرة بالدول العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
 
كما تم خلال الزيارة استعراض الجهود التي بذلتها الهيئة ‏فى هذا المجال وأبرز الممارسات الناجحة، وزيارة مقر الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية، والاستماع لعرض تفصيلي عن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢ التى ‏اطلقها رئيس الجمهورية بداية العام الحالي .
 
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الفعال لتنمية وتعزيز القدرات الرقابية بينهما ، وبما يحقق طموحات وامال المواطنين للقضاء على آفة الفساد التي تعوق جهود الاستثمار والتنمية في البلدين.
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (2)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (4)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (6)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (1)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (3)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (5)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له (7)
رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية والوفد المرافق له
 

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